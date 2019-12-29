مقتل وإصابة 8 من عناصر حزب الله فى القصف الأمريكي

أفاد مصدر أمني، بمقتل 3 أشخاص بينهم آمر اللواء 45، وإصابة خمسة آخرين جراء القصف الأمريكي الذي استهدف مقر ميليشيات حزب الله في القائم على الحدود العراقية.



وأكدت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، استمرار القصف على مقار حزب الله العراقى فى القائم.



من جانبه، أفاد الإعلام الأمني في العراق بأن غارات بطائرات مسيرة تستهدف مقار لميليشيا حزب الله العراقي في الأنبار.

