واحدة ونص في السجن: جوهرة وزميلات الكار خلف قضبان الإثارة

تستحوذ قضايا الراقصات على اهتمام بالغ من المواطنين، خاصة بعدما شهدت الأعوام الماضية عددًا من القضايا التي انتهت بحبس راقصات أجانب وآخرهنّ جوهرة التي أيدت المحكمة حبسها عام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.



○ جوهرة الروسية

بدأت تتوجه الأنظار إلي الراقصة الروسية في شهر يونيو من العام 2018 عندما رصدت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية غير مطابقة للمواصفات، تظهر فيها مفاتن جسدها وبدون "شورت"، علاوة على استخدام يدها في الإشارة على أجزاء حساسة من جسدها، لإثارة غرائز الشباب.



وبتكثيف التحريات، تبين أن الراقصة تدعى أيكاترينا أندريفا وشهرتها جوهرة، 31 عامًا، روسية الجنسية، ودخلت مصر في 21 يناير 2018، وأنها تتردد على ملهى ليلى بالجيزة، لتقديم فقرة رقص شرقي وعقب ضبط الراقصة، وبمواجهتها اعترفت بأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل خاص بها، فتم تحرير محضر رقم 2 أحوال إدارة البحث الجنائي لسنة 2018 وتم إحالتها إلى نيابة الجيزة بتهمة تحريض الشباب على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات المصرح بها من السياحة علاوة على عدم حملها تصريح بالعمل داخل البلاد من وزارة القوى العامة.



وحضرت جوهرة حضرت كسائحة، وامتهنت الرقص فى مصر، كما تم إرفاق بدلة الرقص المضبوطة بمحضر التحقيقات، وأجرت النيابة تحقيقات معها بحضور مترجم لترجمة أقوالها في محضر التحقيقات التي قالت فيه جوهرة إنها تهوى الرقص وتعمل داخل ملهى ليلى بالجيزة نظير مبلغ مالي تتقاضاه وأن البدلة التي ارتدتها غير مثيرة للغرائز وهى بدلة رقص مثل كثير من البدل التي ترتديها الراقصات فى مصر، وليست مخالفة.



واجهت جوهرة اتهامات تحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل بدون ترخيص، والرقص ببدلة شبة عارية وأمرت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وترحيلها لقسم شرطة الجيزة؛ لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل ثم تم تقديمها للمحاكمة وصدر في أبريل الماضي حكما بحبسها عام لتؤيده أمس محكمة جنح مستأنف الجيزة مع الشغل والنفاذ.



○ الأرمينية صافيناز

في العام 2015، واجهت الراقصة الأرمينية صوفينار الشهير بـ"صافيناز" تهمة إهانة العَلَم المصري وقررت محكمة جنح العجوزة حينها بعد خضوعها للتحقيق أمام النيابة العامة حبسها 6 أشهر وتغريمها 15 ألف جنيه مستندة إلى أن الراقصة المتهمة قامت بالرقص بتلك البدلة بطريقة لا تليق بمكانة عَلَم مصر، ومن ثم تكون قللت من احترام علم جمهورية مصر العربية وتوقيره.



أزمة أخرى تسببت فيها الراقصة صافيناز عندما تداولت مواقع التواصل مقطع فيديو لها أثناء رقصها في أحد الحفلات على شاطئ وتشاركها بعض الفتيات من المصطافات الرقص بطريق علق عليها الكثير بأنها خليعة، وشرح حينها أحد المصادر من مباحث الآداب أن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار يقع تحت رقابتها المنشآت السياحية فقط من الفنادق أو الملاهي الليلية أو المراكب السياحية الكبرى الصادر لها ترخيص.



وأضاف المصدر الأمني أن تلك الحفلات لا تخضع لرقابة شرطة السياحة والآثار حيث إن أغلبيتها تكون تابعة لكومباوندات تتولي إداراتها تنظيم الحفلات والتعاقد مع الراقصات.



وتابع أن لكل كومبوند إدارة وأمن خاص به ولا يخضع لسلطة شرطة السياحة والآثار وعن رواد الشواطئ فإن ارتدائهم للمايوهات لا يعاقب عليه القانون ورقصهم كما ظهر في مقطع الفيديو لا يعد فعلا فاضحا وإنما حرية شخصية بالإضافة الي أن الزي المتعارف عليه في تلك الأماكن "البلاجات" هو المايوهات، أما بالنسبة للراقصة فيتم تطبيق القانون عليها الخاص باتباع الاجراءات اللازمة التي تجنبها معاقبة القانون.



شرح المصدر أن مواصفات بدلة الرقص تضعها المصنفات الفنية وتتضمن تلك المواصفات أن المساحة الظاهرة من الثدي لا تزيد عن الثلثين والمساحة المغطاة الثلث فقط، وجود نسيج شفاف علي البطن وغطاء للسرة وحزام عريض يغطي أسفل البطن حتي بداية الساقين، شرائط قماشية ملونة في الثبات تغطي الساقين وعند الحركة تكشفها، إضافة لارتداء شورت يظهر منه 20 سم ويشترط علي الراقصة عدم الإتيان بحركات أو أفعال تثير الغرائز.



قال المصدر إنه رغم عدم سلطة شرطة السياحة والآثار على تلك الحفلات إلا أنه من تخصصاتها فحص مقاطع الفيديو اذا كانت الراقصة بها تخالف مواصفات البدلة التي تضعها المصنفات الفنية واستدعائها لمواجهتها به وتوجيه مخالفة ارتداء بدلة غير مطابقة للمواصفات القانونية والتي يعاقب عليها بالغرامة المالية وليس الحبس، كما أنه يمكن الاستعلام من إدارة الكومبوندات التي تقام بها الحفلات عن الحصول علي التراخيص اللازمة لإقامة تلك الحفلات.



○ برديس وشاكيرا

ألقت مباحث الآداب القبض عليهما في 2015 بتهمة "التحريض على الفسق والفجور وتم حبسهما 6 أشهر خففتها محكمة الجنح في الاستئناف إلي 3 أشهر، ووضعهما تحت المراقبة 3 أشهر مماثلة بتهمة التحريض على الفسق والفجور والترويج للعري من خلال تقديم كليبات خادشة للحياء.