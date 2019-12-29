وكيل النواب: لا يستطيع حزب معين قيادة الحياة السياسية في مصر

قال السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حين قام بدعوة الأحزاب لعقد سلسلة حوارات بمختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام، كانت تستهدف خلق الرؤى المتعددة لما ينعكس ذلك بآثاره الإيجابية على مرحلة بناء الوطن.



أضاف الشريف، خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب السياسية الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمقر الحزب بالتجمع الخامس، أن استكمال الاستحقاقات الدستورية خطوة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي بمصر، مؤكدًا أنه لا يستطيع حزب بعينه أن يقود الحياة السياسية في مصر، لذلك حرص حزب مستقبل وطن لعقد جلسات حوارية ونقاشية لسماع الرأي والرأي الآخر.



وأكد وكيل المجلس أن توصيات جلسات الحوار الوطني التي ينظمها حزب مستقبل وطن ستأخذ بعين الاعتبار، وسيتم عرضها على البرلمان كجزء من عملية الإصلاح السياسي لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.



وجاء الحوار بمشارك أحزاب "المحافظين، الإصلاح والتنمية، العدل، المصري الديمقراطي، الغد، الشعب الجمهوري، الوفد، التجمع، والمؤتمر"، ولاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.