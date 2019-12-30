تسجيل 1.8 مليون مواطن ضمن "التأمين الصحى الشامل"

أعلن الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، عن تسجيل 1.877.328 مواطن في محافظات المرحلة الأولى التي تشمل "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - جنوب سيناء - الأقصر - وأسوان"، مشيرًا إلى بدء التسجيل بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو الماضي، وباقي المحافظات في الأول من أكتوبر الماضي.



وقال "السبكي"، إنه جاري الإعداد لتطوير 22 وحدة ومركز صحة أسرة و9 مستشفيات بمحافظة جنوب سيناء استعدادًا لإطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بها في مارس 2020، بما يضمن تنفيذ خطوات مشروع التأمين الصحي الشامل حسب الجدول الزمني الموضوع له، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.