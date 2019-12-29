ترامب: نانسي بيلوسي مجنونة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالمجنونة، مطالبا إياها بالالتفات إلى مدينتها سان فرانسيسكو التي تعج بالجريمة وعمليات القتل.



ونشر ترامب مساء اليوم مقطع مصور من مدينة سان فرانسيسكو التابعة لولاية كاليفورينا التي تمثلها رئيس مجلس النواب، يظهر عمليات عنف وقتل وتعاطي للمخدرات وانتشار للقمامة في عموم الشوراع وعمليات السرقة والسطو المسلح بجانب ظواهر سلبية أخرى.



وقال ترامب في تصريح مقتضب على هذا الفيديو إنه "يجب على المجنونة نانسي بيلوسي قضاء المزيد من الوقت في مدينتها الفاسدة ووقت أقل في خدعة الإدانة"، في إشارة إلى مساعيها لإدانة ترامب من قبل مجلس الشيوخ وعزله من منصبه.



ووافق مجلس النواب على عزل الرئيس ترامب من منصبه بتهمتي عرقلة عمل الكونجرس واستغلال النفوذ، وأحال القرار إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه وفي حال تم ذلك سيتم عزل ترامب من منصبه إلا أنه من المستبعد لسيطرة أعضاء الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ.