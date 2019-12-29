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فن

مصطفى قمر يحكي "جدعنة" صديقه لأداء العُمرة: "اسمعوا بقى"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:29 م
مصطفى قمر
مصطفى قمر
محمد مجدي
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حرص الفنان مصطفى قمر، على زيارة الكعبة المشرفة بصحبة زوجته وعدد من أصدقائه المقربين، ونشر عدة صور خلال تواجده في الأراضي السعودية عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وعلق قمر على الصور قائلًا:"بصوا بقي الكرم بدأ من هنا من مصر لما صديقي وأخويا وعِشْرة عمري حمادة عبد الرحمن قال لي هات باسبورك انت والمدام فيه عمرة كمان عشرة أيام وحاطلعك معايا قولتله طيب بكرة قال لي لا هات الباسبورتات النهاردة وكانت".

وتابع "اديته الباسبورتات بالليل وتاني يوم الصبح كان عندي تأشيرة أنا ومراتي قبليه هو والأجمل بقى بعدها قال لي طالع معانا الاستاذ فريد الرائع وابنه عمر وحيقابلنا هناك الدكتور أشرف وزوجته المهم انا لما قابلت الاستاذ فريد اتشقلبت حياتي كلها من كتر إيمانه وكلامه ومساعدته ليا في العمرة والله اتعلمت منه حاجات كتير ربنا يكرمك يا أستاذ فريد وربنا يخليك ياصديق العمر وأخويا حمادة عبد الرحمن".

واستكمل:"الأهم بقى الكلمتين اللي جايين قولولي بالله عليكم لما تطلعوا عمرة وتبوسوا الحجر الأسود وتصلوا في حجر سيدنا إسماعيل وتلمس الركن اليماني بإيدك وتحط راسك علي جدار الكعبة لا ومش لوحدك".

اختتم مصطفى قمر منشوره:"إنت ومراتك اللي بتحبك وعاملة زي أمك وهي اصغر منك بكتير وبتوجهك علشان راحت قبل كدة وماسيبتش فرض إلاّ وصلّيته قدام الكعبة وكمان صومتلك يومين تفتكر تبقي عايز حاجة تاني من الدنيا بيتهيألي حتبقي زاهد في أي حاجة إلاّ أنك تروح تاني ربنا يوعدكم جميعًا دون استثناء وتعملوا زيي قريب جدًا قولوا آمين. آمين".

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