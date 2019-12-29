-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

"حل الدولتين".. الطريق لترميم علاقة إسرائيل بالاتحاد الأوروبي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:24 م
جريدة الدستور
سارة شريف
طباعة
بسبب الجمود السياسي في عملية السلام بين إسرائيل والفسطينيين، وبسبب اختلاف في المواقف بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد الخطوات الأمريكية الأخيرة، مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وإعلان وزير الخارجية الأمربكي مايك بومبيو إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هي قانونية، وكذلك وقف المشاركة الأمريكية في تمويل الأونروا، وكذلك الحديث الحالي عننية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.
تسبب ما سبق في كثرة الانتقادات التي يوجهها الاتحاد الأوروبي لإسرائيل؛ فيمكننا أن نلمس بوضوح أن عام 2019 لم يكن عاماً جيداً على مستوى العلاقات الإسرائيلية مع الاتحاد الأوروبي.
بحسب التقديرات فإن ترميم العلاقات بين إسرائيل وبين مؤسسات الاتحاد الأوروبي ورؤسائها، يحتاج وقتاً طويلاً، ولايمكن البدء فيه قبل تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الانتخابات المرتقبة في مارس المقبل.
ليس هذا فقط، بل إن الحكومة الجديدة تحتاج أن تتخذ خطوات فعلية لحل يستند إلى فكرة دولتين لشعبين، لتستطيع أن تفتح صفحة جديدة في شبكة العلاقات مع الأوربيين، وهذا غير واضحاً حتى اليوم ولم يتضح على أجندات المرشحين خلال انتخابات سبتمبر وأبريل الماضيين.
ليست فقط مسألة "حل الدولتين" بل أن هناك خلاف آخر عميق حول المسألة النووية الإيرانية فالاتحاد الأوروبي يفهم أن إسرائيل كانت وراء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، الذي مازال الاتحاد الأوروبي حتى اليوم يحاول ترميمه والحفاظ عليه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

منذ حوالي 9 ساعات

«فضيحة أردوغان فى ليبيا» تتصدر «تويتر»

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأمن يضبط المعتدين على باصات جمهور «المصري» في دمياط

منذ أقل من ساعتين

الجيش الليبي: ننتظر الدعم العربي والدولى لوقف العبث التركى

الصور

image description

إزالة إشغالات بائعي الأثاث المستعمل "سوق الخردة" في مطروح

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بإطلاق مبادرة لـ«صحة الحوامل» في يناير

الأمن يضبط المعتدين على باصات جمهور «المصري» في دمياط

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 حيل لتحسين الصحة عبر التحكم بالعقل

عقار صيني جديد لعلاج ألزهايمر في 2020

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

الرئيس نيوز

السيسي يوجه بمواصلة تطبيق "التأمين الصحي" بأعلى جودة

السيسي يوجه بإطلاق مبادرة لصحة السيدات الحوامل خلال يناير

مواقفه معادية للإسلام.. متطرف هولندي ينظم مسابقة لرسم النبي محمد

9 مارس .. الحكم على 12 متهمًا بالانضمام لـ"داعش"

منوعات

"الكف" تحيي حفلا على مسرح الضمة.. 16 يناير

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض فى سيناء

الشتاء لا يحمي طعامك.. حافظي عليه بهذه الطرق

50 ألف دولار وشرط وحيد لشراء قصر تاريخي بنيويورك

كشكول

جد يهدي أحفاده حافلة مدرسية بعيد الميلاد

كيف تحمى طفلك من نزلة البرد أو الرشح؟.. استشاري يجيب

وزير التربية والتعليم يهنيء المصريين بالعام الجديد

انطلاق الدورة التدريبية الثالثة حول الكتابة والنشر العلمي بأسيوط الجامعي

إسلام سياسي

مسؤولون أكراد ": "داعش" يعود والعام القادم سيكون أسوأ

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

2000 دولار للمقاتل.. وصول 300 مسلح موالين لتركيا إلى ليبيا

17 قتيلا فى اشتباكات للجيش مع "طالبان" بأفغانستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

دار الصحفى تصدر «رسائل» هند محمد

رمسيس وعبدالمنعم رياض والجيزة.. أبرز نقاط انطلاق سيارة معرض الكتاب

«أشباه الأحباء» رواية لدار الزيات بمعرض الكتاب

«فرع التفوق» غلق باب الترشح لجائزة الدولة.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك