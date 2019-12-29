في ذكراه.. من هو القديس يوحنا جامع السنكسار؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بذكرى رحيل القديس يوحنا أسقف البرلس جامع السنكسار.



وقال التاريخ الكنسي المعروف بـ"السنكسار"، إنه كان من ذوي الحسب والنسب ومن نسل الكهنة، وكان والداه يكثران من الصدقة على المساكين، ولما توفيا أخذ القديس يوحنا ما تركاه له وبني به فندقا للغرباء، ثم جمع إليه المرضى وكان يخدمهم بنفسه ويقدم لهم كل ما يحتاجون إليه، واتفق مجيء أحد الرهبان إليه فرأي عمله الحسن واثنى عليه، ثم مدح أمامه الرهبنة مبينًا له شرفها، فتعلق بها القديس ومال بقلبه إليها، و بعد إن رحل الراهب، قام القديس فوزع أمواله على المساكين، وذهب إلى برية شيهيت، وترهب عند القديس دانيال قمص البرية.



وأضاف أنه انفرد في مبني خاص فحسده الشيطان وجنوده، واجتمعوا عليه وضربوه ضربًا موجعًا، حتى انه ظل مريضًا أياما كثيرة، بعدها شفاه الله، فقوي وتغلب عليهم، ثم دعي من الله إلى رتبة الأسقفية على البرلس، وكانت توجد في زمانه بعض البدع فاجتهد حتى اقتلعها وأرجع أصحابها إلى الإيمان المستقيم، وظهر في أيامه راهب من الصعيد، كان يخبر بأمور مدعيًا إن الملاك ميخائيل يكشفها له، فأضل كثيرين بخداعه، فرأى القديس إن عمل هذا الراهب من الشيطان، لذلك أمر بضربه حيث اعترف بخطئه فطرده من البلاد، وادعي أخر إن حبقوق النبي يظهر له ويعرفه الأسرار، فتبعه كثيرين، فطرده أيضًا من بلاده بعد ما أبطل قوله، كما ابطل استعمال كتب كثيرة رديئة.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

