-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

ظافر العابدين يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاء عرض «عروس بيروت»

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:06 م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
سناء إسماعيل
طباعة
وجه الفنان التونسي ظافر العابدين، رسالة شكر خاصة لجمهوره بعد انتهاء عرض مسلسل "عروس بيروت"، الذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.

وقال ظافر العابدين، في فيديو، نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "شكرًا لكل الناس التي تابعت مسلسل عروس بيروت لمدة 4 شهور دعمكم كان مهما جدًا لينا ومن غير دعمكم وتشجيعكم المتواصل المسلسل لم يكن سيحظى بهذا النجاح ".

وأضاف: "أنا فخور جدا إني شاركت في هذا المسلسل واستغل نفس الفرصة لأشكر زملائي اللي من غيرهم لم يكن سينجح هذا المسلسل".

وأنهى كلامه موجهًا تهنئة خاصة لجمهوره بالعام الجديد قائلًا: "عام سعيد وإن شاء الله نتقابل العام الجديد في أعمال أخرى وإن شاء الله دائمًا أكون عند حسن ظنكم".

مسلسل "عروس بيروت" تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.

على جانب آخر أوشك ظافر العابدين على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، أمام النجم أحمد السقا، في أول عمل فني يجمع بينهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1 سبتمبر.. بداية عرض "عروس بيروت" على MBC 4

تفاصيل قصة حب ظافر العابدين وكارمن بصيبص بـ"عرس بيروت"

رويدا عطية: بطلة "عروس بيروت" لم تخضع لأي عمليات تجميل

تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل عروس بيروت

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

السيسي يوجه بإطلاق مبادرة لـ«صحة الحوامل» في يناير

منذ حوالي 12 ساعة

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

منذ حوالي 6 ساعات

مجهولون يعتدون على «جماهير المصرى» فى دمياط

منذ ساعة و نصف

الجيش الليبي: ننتظر الدعم العربي والدولى لوقف العبث التركى

الصور

image description

إزالة إشغالات بائعي الأثاث المستعمل "سوق الخردة" في مطروح

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بإطلاق مبادرة لـ«صحة الحوامل» في يناير

الأمن يضبط المعتدين على باصات جمهور «المصري» في دمياط

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 حيل لتحسين الصحة عبر التحكم بالعقل

عقار صيني جديد لعلاج ألزهايمر في 2020

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

الرئيس نيوز

السيسي يوجه بمواصلة تطبيق "التأمين الصحي" بأعلى جودة

السيسي يوجه بإطلاق مبادرة لصحة السيدات الحوامل خلال يناير

مواقفه معادية للإسلام.. متطرف هولندي ينظم مسابقة لرسم النبي محمد

9 مارس .. الحكم على 12 متهمًا بالانضمام لـ"داعش"

منوعات

"الكف" تحيي حفلا على مسرح الضمة.. 16 يناير

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض فى سيناء

الشتاء لا يحمي طعامك.. حافظي عليه بهذه الطرق

50 ألف دولار وشرط وحيد لشراء قصر تاريخي بنيويورك

كشكول

كيف تحمى طفلك من نزلة البرد أو الرشح؟.. استشاري يجيب

وزير التربية والتعليم يهنيء المصريين بالعام الجديد

انطلاق الدورة التدريبية الثالثة حول الكتابة والنشر العلمي بأسيوط الجامعي

"طب المنوفية" تحصل علي اعتماد الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي

إسلام سياسي

مسؤولون أكراد ": "داعش" يعود والعام القادم سيكون أسوأ

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

2000 دولار للمقاتل.. وصول 300 مسلح موالين لتركيا إلى ليبيا

17 قتيلا فى اشتباكات للجيش مع "طالبان" بأفغانستان

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

دار الصحفى تصدر «رسائل» هند محمد

رمسيس وعبدالمنعم رياض والجيزة.. أبرز نقاط انطلاق سيارة معرض الكتاب

«أشباه الأحباء» رواية لدار الزيات بمعرض الكتاب

«فرع التفوق» غلق باب الترشح لجائزة الدولة.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك