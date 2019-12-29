ظافر العابدين يوجه رسالة لجمهوره بعد انتهاء عرض «عروس بيروت»

وجه الفنان التونسي ظافر العابدين، رسالة شكر خاصة لجمهوره بعد انتهاء عرض مسلسل "عروس بيروت"، الذي حقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.



وقال ظافر العابدين، في فيديو، نشره عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "شكرًا لكل الناس التي تابعت مسلسل عروس بيروت لمدة 4 شهور دعمكم كان مهما جدًا لينا ومن غير دعمكم وتشجيعكم المتواصل المسلسل لم يكن سيحظى بهذا النجاح ".



وأضاف: "أنا فخور جدا إني شاركت في هذا المسلسل واستغل نفس الفرصة لأشكر زملائي اللي من غيرهم لم يكن سينجح هذا المسلسل".



وأنهى كلامه موجهًا تهنئة خاصة لجمهوره بالعام الجديد قائلًا: "عام سعيد وإن شاء الله نتقابل العام الجديد في أعمال أخرى وإن شاء الله دائمًا أكون عند حسن ظنكم".



مسلسل "عروس بيروت" تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلي، ومرام علي، وماري تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور علي، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسي، ولينا حوارنة، وسامي أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم.



على جانب آخر أوشك ظافر العابدين على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، أمام النجم أحمد السقا، في أول عمل فني يجمع بينهما.