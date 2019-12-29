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الأب وديع الفرنسيسكاني: كتاب «فرنسيس والسلطان» خرج من المطبعة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:03 م
الأب وديع الفرنسيسكاني
الأب وديع الفرنسيسكاني
جرجس صفوت
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قال الأب وديع الفرنسيسكاني، إن كتابه المُرتقب: "القدِّيس فرنسيس والسلطان الملك الكامل"، خرج فعليًا من المطبعة، إلا أنه لم يصل إلى يديه حتى الآن.
ويشار إلى أنه في عام 1219م سافر فرنسيس إلى الأراضي المقدّسة، وفي طريقه التقى في مدينة دمياط في مصر مع السلطان الأيوبي «الكامل الأيوبي»- الذي كان يحكم الأرض المقدّسة- لقاءً ملأه الاحترام والمحبة، وأُعجب السلطان بشخصية القديس وبساطته وشجاعته فاستضافه بضعة أيام وقدّم له الهدايا.
وكان لقاء القدّيس فرنسيس مع السلطان الملك الكامل، الأخ الأكبر لصلاح الدين الأيوبي، لقاءً سلميًا ورمزًا للحوار (الأوّل من نوعه في التاريخ) بين الأديان. وقد منحه السلطان تصريحًا كتابيًا يخوّل له زيارة البلاد المقدّسة والوعظ في مصر.
وكان قدوم القدّيس فرنسيس إلى القدس بداية وجود الفرنسيسكان في الأراضي المقدسة، ومع مرور الزمن، انتشر الرهبان الفرنسيسكان وأسّسوا أديرة في معظم مدن بلاد الشام، أي في القدس ويافا وعكا وبيروت وانطاكيا وصيدا وصور وطرابلس وطرطوس. ويسهر الفرنسيسكان على الأماكن المقدّسة وقد أُعطوا لقب «حرّاس الأراضي المقدّسة».

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