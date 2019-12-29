شيخ الأزهر يعزي ضحايا حادث بورسعيد

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص تعازيه لأسر ضحايا حادث بورسعيد المروع الذي راح ضحيته ما يزيد على 23 عاملًا وإصابة 7 آخرين.



وقال الإمام الأكبر: "أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث بورسعيد المروع الذي اهتزت له المشاعر والقلوب، وأدعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".