الملك سلمان يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث بورسعيد

قدم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعازيهما للرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد.



وبعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا حادث محافظة بورسعيد، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وقال الملك في رسالته للرئيس: "علمنا بنبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".