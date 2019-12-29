إطلالة جريئة لـ ياسمين الخطيب فى كواليس «طلعت حرب 2»

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.



وظهرت ياسمين الخطيب، بإطلالة كلاسيكية جريئة في كواليس فيلم "طلعت حرب 2"، مرتدية فستان مكشوف الصدر من اللون الفضي، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج لافت أبرز جمال ملامحها.



وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة، قائلة: "حصاد 2019.. فيلم طلعت حرب 2"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.



تدور معظم أحداث الفيلم في ديكور ثابت داخل إحدى الشقق في العمارة "رقم 2" بشارع طلعت حرب في منطقة وسط البلد، وتدورفي ستينيات القرن الماضي، ويستعرض أبرز القضايا التي شغلت مصر في تلك الفترة من خلال 4 حكايات.