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حوادث

سائق أوبر: "كنت هغتصبهم.. بس اضطرتني أضربها بالمطواة"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:41 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن أن سائق أوبر، المتهم بطعن فتاة، اعترف أثناء تحقيقات رجال المباحث معه أنه كان عاقد النية مع نجل شقيقه على اغتصاب الفتاتين فقط، وأنه لم يقصد طعن المجني عليها، لكنها حاولت مقاومتهما وفضح أمرهما فاضطر لطعنها.

وورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول من الطالبة "ر. أ. ص. ح، 17 سنة" والطالبة "هـ. م. ح، 17 سنة"، بأنها قاما بطلب سيارة من شركة أوبر، بغرض التوصيل من منطقة "كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس"، إلى منطقة المطاعم والسوبر ماركت بالتجمع الأول.

وحضر السائق "ي. م. ع. ا، 42 سنة" بالسيارة ماركة "هيوانداي إلنترا - ف 69"، وقامت الطالبتان باستقلال السيارة بغرض التوصيل، وأثناء الرحلة وعند دائرة التجمع الأول بمنطقة مدارس نرمين إسماعيل، قام السائق بإلغاء الرحلة من خلال الأبلكيشن موبايل، وتوقف وقام بالنزول من السيارة بداعي تعطل السيارة، والنزول للكشف عن إطار السيارة الخلفي، وفوجئت الطالبتان بقيام السائق بإخراج شخص آخر من شنطة السيارة.

وقام السائق ومعاونه بالدخول للسيارة من خلال الكنبة الخلفية وتهديدهما بمطواة "قرن غزال"، بغرض سرقة الموبايلات والمتعلقات ومبلغ مالي 450 جنيها، وأثناء محاولة إحدى الطالبتين المقاومة قام أحد المتهمين بطعنها في ظهرها بسلاح أبيض "مطواة"، وعلى الفور قاما بإلقاء الطالبتين من السيارة واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.

على الفور، وبناء على تعليمات اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد يوسف مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدى مفتش المباحث، تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم تامر عبدالشافي رئيس المباحث، وبمعاونة الرائد محمد حلمي، والنقيب هشام عبدالخالق، والنقيب عمرو المغربل.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد السيارة ونوعها ولونها وخط سيرها، وتم ضبط المتهمين وهم: السائق "ي. م. ع. ا، 42 سنة"، المقيم بمنطقة المرج، ونجل شقيق السائق "م. ا. م، 19 سنة"، المقيم بمنطقة المرج، ليتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين بالمضبوطات على النيابة العامة.

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