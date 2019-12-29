الكابينت يوافق على اقتطاع 149 مليون شيكل من أموال السلطة

وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، مساء اليوم الأحد، على طلب نفتالي بينيت، وزير الجيش، لاقتطاع 149 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.



وزعم الكابينت أن تلك الأموال يتم اقتطاعها، لأن السلطة الفلسطينية دفعتها لعائلات الأسرى والشهداء منفذي العمليات ضد إسرائيل.



وعقد الكابينت اجتماعا لبحث ملف التهدئة مع حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى مناقشة طلب بنيت.



وتشمل مباحثات ملف التهدئة مع حركة الحماس الفلسطينية عدة تسهيلات، منها توسيع مساحة الصيد في بحر غزة، وزيادة عدة التصاريح التي يتم منحها لدخول تجار القطاع إلى الأراضي المحتلة، وزيادة التسهيلات الاقتصادية، وإدخال المعدات اللازمة للمستشفيات، ومدى إمكانية إدخال العمال الفلسطينيين للعمل داخل المستوطنات.