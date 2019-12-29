انطلاق الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية

انطلقت، مساء الأحد، الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب السياسية برعاية حزب مستقبل وطن برئاسة أشرف رشاد، حيث تم توجيه الدعوة إلى أحزاب"المحافظين، الإصلاح والتنمية، العدل، المصري الديمقراطي، الغد، الشعب الجمهوري، الوفد، التجمع، والمؤتمر".



يأتي ذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلسي النواب والشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور المنابر الحزبية في إثراء الحياة السياسية.



ومن أبرز الحضور أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، حسام الخولي، الأمين العام للحزب، عصام هلال أمين تنظيم الحزب، وعبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأحمد فوزى عضو الأمانة المركزية لمستقبل وطن.



كما حضر كل من السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطي، والمهندس موسي مصطفى رئيس حزب الغد، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، وأحمد مقلد، ممثلًا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد.