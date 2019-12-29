موقف مؤثر لـ مصطفى قمر فى الروضة الشريفة «صور»

يؤدي الفنان مصطفى قمر، مناسك العمرة، خلال الوقت الحالي، وكشف عن موقف مؤثر تعرض له في الروضة الشريفة بعدما تعذر عليه دخولها بسبب التزاحم الشديد.



ونشر مصطفى قمر، صورا له من داخل الحرم المكي، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "بصوا بقي سيبوكوا من الشغل والفن شوية أنا عايز أقولكوا حاجة أجمل، لا مش أجمل دي أجمل حاجة في الدنيا اللي هي إنك تعمل عمرة أو تحج لبيت الله".



وأضاف: "أنا عندي حاجات كتير هحكيلكوا عنها البوست الجاي أما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي.. أنا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ما شاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة مهندس وأخلاق عالية شاورلي أنا والظابط ووسع مكان ضيق جنبه قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربنا كرمني كمان وصليت الشروق".



وتابع: "مش حاوصفلكوا لما ربنا يأذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة قولي إحساسك بقي ساعتها إيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.. الله أكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقى على سيدنا محمد".