"الكف" تحيي حفلا على مسرح الضمة.. 16 يناير

تحيي فرقة الكف الأسواني، أولى حفلاتها الغنائية الفلكلورية في العام الجديد 2020، على مسرح الضمة التابع لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية، 16 يناير المقبل.

وتقدم الفرقة بقيادة الفنان محمود الإدفاوي، في حفلها باقة من أغاني الفن الجعفري من مدينة أسوان مصحوبة برقصات الكف الشهيرة التي تعتمد على الارتجال والإبداع في نفس الوقت، ويشمل فن الكف جميع المواضيع الاجتماعية في الحياة كأحوال البيئة وأحوال العاشقين، ومن أبرز أغاني الفرقة: (نبينا، ظلمتني، سلم سلم).

فرقة الكف الأسواني إحدى أهم فرق مركز المصطبة للموسيقى الشعبية، وتهدف إلى إحياء فن مصري قديم وهو فن الكف الصعيدي الذي يعود إلى أيام الفراعنة.

وينتشر فن الكف في جنوب صعيد مصر وبالأخص في أسوان والأقصر وقنا، ويعتمد في الغالب على قدرة المغني على الارتجال، حيث يقوم الكفافة بالرقص أمام المغني على إيقاع معين مصفقين بأيديهم.