مصادر: البابا يقضي ليلة رأس السنة في "المرقسية" بالإسكندرية

علم "الدستور" من مصادر كنسية مُطلعة، أنه من المُقرر أن يقضي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ليلة رأس السنة الميلادية يوم الثلاثاء المُقبل، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بمنطقة محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.

