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مصر

حصاد قطاع المياه الجوفية على مدار 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:54 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا مفصلًا بشأن إنجازات الوزارة ممثلة في قطاع المياه الجوفية على مدار العام 2019، والتي تستهدف المساهمة في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه في ظل ندرة الموارد المائية المتاحة.

وقال المهندس السيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء من تجهيز 30 بئر بالطاقة الشمسية بهدف استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل الآبار بقيمة 75 مليون جنيه، بجانب تجهيز 3 آبار بالأعمال الميكانيكية وتوصيل التيار الكهربي بمركز الحسنة بشمال سيناء بهدف رفع كفاءة الآبار والمحافظة على الزراعات القائمة.

وأشار رئيس القطاع، إلى توصيل الكهرباء إلى سبعة آبار جوفية بمحافظة الشرقية للحفاظ على البيئة بتكلفة 3.544 مليون جنيه، وتوصيل الكهرباء لـ 10 آبار بتكلفة 5.566 مليون جنيه، وحفر ثلاثة أبار وطلمبات بالطاقة الشمسية بهدف استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل الآبار بتكلفة 10 ملايين جنيه، كما تم الانتهاء من توريد وتركيب مواسير بلاستيك بباريس وقراها بهدف رفع كفاءة استخدام المياه.

وأشار سركيس، إلى توريد قطع غيار سيارات وأوناش وفلاتر وطلمبات بهدم صيانة الآبار بتكلفة 46.160 مليون جنيه، وحفر واختبار وتكملة آبار بمركز الحسنة بوسط سيناء بهدف والمحافظة على الزراعات القائمة بتكلفة 12.172 مليون جنيه، وحفر واختبار آبار بوادي الحاج مركز نخل بوسط سيناء بهدف والمحافظة على الزراعات القائمة بتكلفة 15 مليون جنيه.

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