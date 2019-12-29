ننشر أمر إحالة 4 متهمين بقتل مواطن ببولاق أبوالعلا

حصلت «الدستور» على قرار إحالة 4 متهمين قتلوا شابًا وشرعوا في قتل أشقائه بسبب خلافات بين والدتي الطرفين.



وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد العتيق قيام المتهمين "ي.ا" و"م.م" و"ا.م" و"م.ف" بقتل المجني عليه "س.م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا "بندقية خرطوش" وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه به، وما أن أبصروه حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا قتله، وتواجد معه باقي المتهمين للشد من أزره، فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.



وأشار قرار الإحالة إلى حيازة المتهمين أسلحة وذخائر نارية بدون تصريح.