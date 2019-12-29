بوتين يشكر ترامب على معلومات أدت لإحباط عمليات إرهابية في روسيا

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، بالشكر لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، على المعلومات التي ساعدت روسيا على تجنب وقوع أعمال إرهابية.



كما شكر بوتين ترامب على المعلومات التي تم تقديمها من خلال الأجهزة الأمنية التي ساعدت على إحباط أعمال إرهابية في روسيا.



وجاء في بيان الكرملين: "شكر فلاديمير بوتين دونالد ترامب على المعلومات التي نقلتها عبر الأجهزة الأمنية والتي ساعدت في منع تنفيذ أعمال إرهابية في روسيا".