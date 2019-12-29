كاتدرائية مارجرجس والأنبا شنودة تبدأ قداس الأحد بأمريكا.. (فيديو)

بدأت منذ قليل، مراسم قداس الأحد الإلهي، بكاتدرائية القديس الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين للأقباط الأرثوذكس، بمقاطعة جيرسي سيتي، بولاية نيوجيرسي، بالولايات المُتحدة الأمريكية.

وقالت الصفحة الرسمية للمقر الباباوي بالولايات المُتحدة الأمريكية، والتي أطلقت بثًا مُباشرًا للقداس، إنه قام بإتمام الطقس رعاة الكنيسة، بالاشتراك مع خوروس الكاتدرائية.

وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.