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اقتصاد

أبرز مذكرات التفاهم فى قطاع الصناعة خلال 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:47 ص
جريدة الدستور
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تنشر "الدستور" انفوجراف عن أبرز مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي نفذتها التجارة والصناعة خلال ٢٠١٩.

وكانت كالتالي:

وقعت مصر والمجر مذكرة تفاهم في مجال تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين.

ووقعت عقد بين وزارتي التجارة والصناعة والدولة للإنتاج الحربي لإدارة وتشغيل وصيانة الوحدة الإنتاجية لمركز ودباغة الجلود بمنطقة الروبيکی وتقديم خدمات الأمن والحراسة والنظافة داخل المدينة بما يضمن شروط السلامة والحفاظ على البيئة.

وتوقيع عقد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء" والذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، حيث يستمر المشروع لمدة 3 سنوات وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار.

وكذلك إطلاق خارطة طريق لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر والدول الإفريقية، خلال فعاليات ورشة عمل "صنع في إفريقيا" التي استضافتها مصر بمشاركة وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحاد الصناعات وممثلي القطاع الخاص بـ25 دولة إفريقية و8 دول أوروبية والصين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

وحصول وزارة التجارة والصناعة على شهادة الأيزو، وفقا لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية "أيزو 9001: 2015" الخاصة بنظم إدارة الجودة وذلك من شركة أنظمة التسجيل المتحدة "URS Egypt"، وباعتماد من جهاز خدمات المملكة المتحدة اللاعتماد "UKAS"، وذلك في إطار مشروع إنشاء وتوثيق وتطبيق نظام إدارة الجودة بالوزارة والجهات التابعة لها.

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