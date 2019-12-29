زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة، اليوم الأحد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على مسافة 142 كيلومترا إلى الجنوب من جنوب غربى مدينة كوكوبو بدولة بابوا عينيا الجديدة.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.