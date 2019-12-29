الرئيس الروسي يتفق مع ألمانيا لحل الأزمة الليبية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، في نبأ عاجل نقلته فضائية "سكاي نيوز"، الاتفاق مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية.



وكان فايز السراج وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية تخص تحديد مناطق النفوذ البحري لكلا البلدين.



وعبّرت روسيا عن قلقها علنًا، على لسان وزير الشئون الخارجية للاتحاد الروسي سيرغي لافروف، عن توقيع الاتفاقية الأمنية وترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، كما عبّرت عن خشيتها غير مرة من أن ترسل تركيا قوات عسكرية إلى طرابلس، لنصرة حكومة الوفاق.