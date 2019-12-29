روسيا ترصد 32 خرقًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن المراقبين الروس رصدوا 32 خرقا للهدنة في سوريا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأضافت الوزارة، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن انتهاكات الهدنة المسجلة من قبل الطرف الروسي من اللجنة الروسية التركية المشتركة، المعنية بالنظر في حوادث خرق نظام وقف إطلاق النار، تتوزع على النحو التالي: 15 خرقا في إدلب و10 في اللاذقية، و6 في حلب وخرق 1 في حماة، فيما وثق الجانب التركي 15 خرقا في إدلب و8 في حماة و3 في حلب.



وأشار البيان إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع في سوريا أجرى ثلاث حملات إنسانية، تم خلالها توزيع ألف سلة أغذية، يبلغ وزنها الإجمالي 4.8 طن.



يذكر أنه جرى إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد في سوريا بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين الرؤساء الروسي والإيراني والتركي، خلال محادثات أجروها في عاصمة كازاخستان أستانة «نور سلطان حاليا»، أواخر العام 2017.