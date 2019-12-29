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منوعات

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض فى سيناء

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:12 م
سلحفاة بحرية
سلحفاة بحرية
وكالات
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أطلق سراح سلحفاة بحرية، اليوم الأحد، مهددة بالانقراض من شاطئ جامعة سيناء بمدينة العريش بشمال سيناء، لتعود إلى بيئتها الطبيعية، بعد فترة علاج استغرقت أسبوعا.

حضر مراسم إطلاق سراح السلحفاة كل من جمال حلمى مصطفى، مدير شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء، وسوسن حجاب مدير عام جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وباسم ربيع مدير محمية الزرانيق، ونقلت السلحفاة من القاهرة لشاطئ العريش بمعرفة عدد من المهتمين بالشأن البيئى.

وقال باسم ربيع، مدير محمية الزرانيق: "تعتبر مياه الساحل الشمالى بيئة ملائمة للسلاحف البحرية، خصوصا شمال سيناء، من رفح حتى القنطرة شرق، هو نطاق وضع بيض هذه السلاحف، لكن هذه السلاحف مهددة بالانقراض بسبب الصيادين، اعتقادا منهم أن لحمها ودمها يعالجان العقم أو عدم الانجاب، وهذا خطأ".

وكشف مدير محمية الزرانيق عن عثور السلحفاة لدى بائع سمك بالقاهرة، وتحمل رقمين لوزارة البيئة وجهة أخرى، وهى ذكر يزن حوالى 52 كيلوجراما، وطوله 78 سم، وعرضه 67 سم، ويقدر عمرها 36 سنة، لافتا إلى أنها فى عمر الشباب لأن السلحفاة البحرية تعيش نحو 100 عام.

وأضاف أن هناك ثلاثة أنواع من السلاحف البحرية فى البحر البيض المتوسط، منها هذه السلحفاة البحرية الخضراء، والسلحفاة كبيرة الرأس، والسلحفاة جلدية الظهر، والنوعان «الخضراء وكبيرة الرأس» من الأنواع المهددة بالانقراض.

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