-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

4 حيل لتحسين الصحة عبر التحكم بالعقل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:10 م
الصحة الجسدية
الصحة الجسدية
وكالات
طباعة
مع اقتراب العام الجديد، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات للبدء بخطة جديدة لتحسين الصحة الجسدية والعقلية للإنسان، واتباع أسلوب حياة أفضل للحصول على النتائج المرجوة.

وبحسب أحد خبراء التنويم المغناطيسي فإن الفهم الصحيح لكيفية عمل أدمغتنا يسهم بشكل فعال في إحداث التغيير المطلوب على صحتنا.

فيما يلي مجموعة من الحيل التي يمكن من خلالها التأثير على عقولنا والحصول على قناعة كاملة بضرورة تحسين صحتنا، وفق ما ورد في صحيفة ميرور أونلاين البريطانية:

1- ترويض العقل البدائي
بحسب الخبراء فإن المعركة بين عقلك البدائي الذي يستجيب للغرائز والعقل الواعي المسئول عن اتخاذ القرارات هي معركة كبيرة، لذا يجب السيطرة على العقل البدائي لإقناعه بوجوب التغيير، ويتم ذلك عبر التحلي بالإرادة الكافية لمواجهة الإغراءات وترويض العقل البدائي.

على سبيل المثال، إن شعرت بالرغبة بتناول الكعك أو الحلوى، يمكنك مخاطبة عقلك البدائي بصوت مرتفع قائلًا: "شكرًا لهذا الاقتراح، ولكنني أعلم بأن تناول الحلوى قد يكون له آثار سلبية على صحتي، "كما يمكنك تدوين هذه العبارة على ورقة ووضعها في مكان يمكنك رؤيته باستمرار".

2- تعلم الاسترخاء
يعد الاسترخاء أحد السبل الهامة للتخلص من الإجهاد وتنشيط العقل الباطني، وتهدئة الجسم والعقل في آن معًا، وبالتالي تزداد مقدرة العقل على التحكم بالتصرفات واتخاذ قرارات صائبة تصب في مصلحة الإنسان.

3- التنفس العميق
من المعروف بأن طريقة التنفس تساهم في تغذية الدماغ بالأوكسيجين اللازم، لذا لا بد من ممارسة تمارين التنفس العميق لتحسين صحة الدماغ التي تنعكس إيجابًا على طريقة التفكير واتخاذ القرارات.

4- استخدام العقل الواعي
يُنصح باستخدام العقل الواعي لاتخاذ القرارات السليمة، وخاصة تلك التي تتعلق بصحتك، فهذه القرارات ستساهم في استعادة الشعور بالأمان والشعور بالراحة النفسية والجسدية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مجهولون يعتدون على «جماهير المصرى» فى دمياط

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

منذ حوالي 22 ساعة

ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»

منذ حوالي 7 ساعات

«فضيحة أردوغان فى ليبيا» تتصدر «تويتر»

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الأمن يضبط المعتدين على باصات جمهور «المصري» في دمياط

مجهولون يعتدون على «جماهير المصرى» فى دمياط

«فضيحة أردوغان فى ليبيا» تتصدر «تويتر»

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 حيل لتحسين الصحة عبر التحكم بالعقل

عقار صيني جديد لعلاج ألزهايمر في 2020

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

الرئيس نيوز

"مسار دارفور".. تفاصيل الاتفاق بين حكومة السودان والجبهة الثورية

وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين وأسرهم

وزير الداخلية يوجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى قبل احتفالات رأس السنة

بدء التشغيل الفعلى للربط الكهربائى بين مصر والسودان 12 يناير المقبل

منوعات

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض فى سيناء

الشتاء لا يحمي طعامك.. حافظي عليه بهذه الطرق

50 ألف دولار وشرط وحيد لشراء قصر تاريخي بنيويورك

في هذا البلد.. يرصفون الطرق باستخدام «علب الحليب»

كشكول

ننشر توصيات المجلس الاستشاري للتطوير المهني بجامعة سوهاج

منع دخول مرتدي البنطلونات المقطعة والشورت والسلاسل جامعة جنوب الوادي

"الكردي" يكرم مدرب فريق الكاراتيه بعد حصد بطولة العالم للشباب

انفوجراف.. أهداف جامعة الجلالة الاستراتيجية

إسلام سياسي

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

2000 دولار للمقاتل.. وصول 300 مسلح موالين لتركيا إلى ليبيا

17 قتيلا فى اشتباكات للجيش مع "طالبان" بأفغانستان

البرلمان الليبي يحذر تركيا من التدخل العسكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

دار الصحفى تصدر «رسائل» هند محمد

رمسيس وعبدالمنعم رياض والجيزة.. أبرز نقاط انطلاق سيارة معرض الكتاب

«أشباه الأحباء» رواية لدار الزيات بمعرض الكتاب

«فرع التفوق» غلق باب الترشح لجائزة الدولة.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك