اتهام المفوضية الأوروبية بمحاولة خفض دعم المعدمين بعد «بريكست»

اتهم جاك فاندينشيريك رئيس اتحاد بنوك الطعام الأوروبي، المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، بمحاولتها لتخفيض تمويل الاتحاد الأوروبي لسكان القارة الأشد فقرًا بنحو 50% لتحقيق توفير في الإنفاق بعد خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" ولتوفير تمويل إضافي للمشروعات الدفاعية.



وقال جاك فاندينشيريك، وفق صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني: إن المُقترح التنفيذي لخطط الإنفاق للاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المُقبلة، يمثل خطرًا ليس فقط على الأشد احتياجًا لكن أيضا على استقرار المجتمع برمته.



ويترك خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي فجوة كبيرة يتعين سدها حيث وصف كبار مسؤولي الاتحاد مفاوضات حول مقترح المفوضية بتخصيص مبلغ 1.135 مليار يورو في التزامات الإنفاق بأنها أصعب مهمة على الإطلاق.



ولفتت الصحيفة إلى أن الميزانية الحالية التي من المقرر أن تنتهي 2020، تضمنت صندوقًا بقيمة 3.8 مليار يورو للمساعدات الأوروبية إلى الدول الأكثر حرمانًا لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على توفير الغذاء واللوازم الأساسية للناس مثل الملابس والأحذية.



وأضافت الصحيفة أنه بموجب المُقترح الجديد لميزانية عام 2021-2027، لن يكون هناك مثل هذا الصندوق المُخصص لكن سيتم تشجيع الدول الأعضاء، دون أن تكون ملزمة، على تخصيص ما لا يقل عن ملياري يورو، كحد أدنى للغذاء والمُساعدات المادية الأساسية، فيما أعربت المفوضية الأوروبية عن أملها في أن تخصص الدول الأعضاء ضعف ذلك الحد الأدنى للمبلغ.