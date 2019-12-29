الأمن يضبط المعتدين على باصات جمهور «المصري» في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من تحديد وضبط المتهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيسات جماهير النادي المصري البورسعيدي أثناء مرورها في نطاق محافظة دمياط متجهة إلى محافظة الإسكندرية لحضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أمام نظيره فريق بيراميدز في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وتسبب الاعتداء في تهشم زجاج نوافذ عدد من الأتوبيسات التي تستقلها جماهير المصري، دون وقوع إصابات حتى الآن في صفوف الجماهير.



وواصل عدد من أتوبيسات جماهير المصري الطريق نحو محافظة الاسكندرية لتشجيع فريقها خلال مباراته أمام نادي بيراميدز، والمقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية في السادسة مساءً، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة.