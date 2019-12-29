تفاصيل كلمة الرئيس الفلسطيني اليوم

صرحت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، بأن الرئيس محمود عباس سيتناول في كلمته مساء اليوم خلال افتتاح الدورة الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة فتح بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، مستوى الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي نقوم بها في إطار المجتمع الدولي، وقرار الجنائية الدولية بالمباشرة في التحقيق بدراسة الحالة في فلسطين.



وأضافت سلامة فى تصريحات صحفية، أن انعقاد المجلس الاستشاري يأتي استكمالا لدورة انعقاد كل أطر فتح للوقوف على الأوضاع السياسية الراهنة والمخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية والتطورات على صعيد هذا البند والأوضاع الوطنية العامة والدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.



وكشفت سلامة عن تفاصيل كلمة الرئيس عباس، لافتة إلى أنه سيتم نقاش قرارات الكابينت الإسرائيلي تجاه العديد من القضايا، منها قرار نفتالي بينت وزير الأمن بشأن تسجيل الأراضي الفلسطينية في وزارة القضاء الإسرائيلية.



من جانب آخر، اعتبرت سلامة أن الحديث عن التهدئة الطويلة في غزة يعد انزلاقًا خطيرًا، في متاهة مشاريع الاحتلال والولايات المتحدة الهادفة للنيل من الحقوق الوطنية واقتصار الحل السياسي على قطاع غزة من خلال دولة ذات حدود مؤقتة، والسيطرة على الضفة الغربية وتهويد القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، ومحاولة ضم الأغوار.



وأكدت سلامة أن أي تهدئة أو قرار له علاقة بتهدئة أو تصعيد انتفاضة أو مواجهة بأي شكل، يجب أن يكون وطنيًا موحدًا، وفقًا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.