أبرز قرارات «الصناعة» خلال عام 2019 (إنفوجراف)

تنشر الدستور أبرز القرارات الوزارية التي نفذتها وزارة الصناعة خلال عام ٢٠١٩.



وكانت أبرز تلك القرارات، إقرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.



وقرار وزاري بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعينة إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، وحددت مدة مجلس الإدارة بثلاث سنوات.



وقرار وزاري بإعادة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1994 والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذا بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات قرار وزاري بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة.