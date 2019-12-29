نهاية «الخرتية» في 2020

قال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إنه تم وضع مجموعة من الضوابط لمواجهة عمل السماسرة والخرتية في تنظيم الرحلات السياحية وبما يضر بسمعة مصر السياحية بالخارج، لافتًا إلى أنه مع نهاية العام المقبل ستختفي الخرتية والسماسرة من العمل السياحى.



وأضاف الشاعر في المؤتمر المنعقد حاليًا للإعلان عن نتائج الجمعية العمومية للشركات التي انعقدت اليوم، أنه تم رصد مبلغ 2 ونصف مليون جنيه من ميزانية الغرفة والتى تعتبر أكبر ميزانية يتم رصدها في تاريخ الغرفة، وقد تم تدريب ما يقرب من 7 آلاف ونصف متدرب من العاملين بشركات السياحة، بالإضافة إلى توفير أكبر دعم مشاركة شركات السياحة في المعارض والمؤتمرات الدولية لزيادة النمو السياحي.



كما قررت الجمعية تشكيل لجنة انضباط لأول مرة بالغرفة من أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية لتحقيق الانضباط والقضاء علي أي احداث أو تجاوزات مهنية وأخلاقية تحدث الفرقة داخل الشركات وتفتيت وحدتهم.