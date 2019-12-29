تدمير 5 أوكار ونفقين لداعش بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، تدمير 5 أوكار ونفقين لداعش بمحافظة نينوى، وتطهير 4 قرى بصلاح الدين ضمن عملية إرادة النصر الثامنة.



وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": تمكن قطاع عمليات نينوى من تدمير 3 أوكار وعبوة ناسفة في منطقة بادوش من قبل لواء المشاة 73 في الفرقة الخامسة عشرة.



وأضافت، أن لواء المشاة 92 في الفرقة ذاتها تمكن من تدمير نفقين في منطقة العطشانة، مشيرة إلى أن قوات لواء المشاة 21 بالفرقة العشرين عثرت على نفق بداخله عبوتان ناسفتان، وتم تفجيرهما في منطقة الحضر.



ولفت البيان إلى أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربتين جويتين ضمن قاطع لواء المشاة 43، أسفرتا عن تدمير وكر للعدو في منطقة الصخيريات وأدتا إلى تفجير العديد من العبوات الناسفة المخزونة داخل هذا الوكر، مؤكدا تمكن قوات لواء المشاة 60 بالفرقة العشرين من تدمير وكر للإرهابيين في منطقة البعاج بداخله ٣ عبوات ناسفة.



وأشارت الخلية إلى أن قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة المتمثلة بألوية 34 و35 و37، طهّرت 4 قرى البوركيبة والبوصباح وتمار والبوفشكة عوسج بمحافظة صلاح الدين، مضيفة أن القوات أنهت الصفحة الأولى من عمليات إرادة النصر الثامنة.