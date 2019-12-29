بطريرك الكاثوليك يترأس قداس ختام زيارة رفات القديسة تريزا في مصر

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكاثوليك، القداس الختامي لزيارة رفات القديسة تريزا بمصر، غد الإثنين، بكنيستها بشبرا.



يذكر أن الرفات المقدس سيظل موجودا مدار الأسبوع الحالي في بازيليك القديسة تريزا بشبرا حتى يوم الإثنين الموافق الثلاثين من الشهر الحالي، يتخلل الزيارة عدد من الفقرات الروحية، بالإضافة إلى القداس الصباحي والمسائي، علما بأن صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، وترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفال بوداع الرفات بمشاركة أصحاب السيادة البطاركة والمطارنة الكاثوليك في مصر، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق الثلاثين من الشهر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.