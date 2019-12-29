-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تهدد تركيا باللجوء إلى «العدل الدولية»

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:40 م
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات
طباعة
قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، إنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط، فيجب عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتسوية الخلاف.

ووقعت تركيا اتفاقا مع حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، في نوفمبر الماضي، يقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط، حتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا.

وتقول اليونان وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار.

وتعتبر الدولتان أن تركيا تهدف من خلال الاتفاق إلى "الاستيلاء على الموارد بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط، وزعزعة استقرار منافسيها في المنطقة".

وقال رئيس الوزراء اليوناني في مقابلة مع صحيفة "تو فيما" الأسبوعية، إنه يرى أن على بلاده وتركيا "بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط، على المستويين السياسي والدبلوماسي".

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

استمرار هجرة أغنياء الأتراك وعائلاتهم إلى مالطا فرارا من جحيم أردوغان

منذ حوالي 19 ساعة

بعد حكم حبسها.. مسئولو فنادق يتبرأون من حفلات جوهرة فى رأس السنة

منذ حوالي 5 ساعات

مجهولون يعتدون على «جماهير المصرى» فى دمياط

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا حادث طريق "بورسعيد - دمياط" إلى 22

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الأمن يضبط المعتدين على باصات جمهور «المصري» في دمياط

مجهولون يعتدون على «جماهير المصرى» فى دمياط

«فضيحة أردوغان فى ليبيا» تتصدر «تويتر»

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

4 حيل لتحسين الصحة عبر التحكم بالعقل

عقار صيني جديد لعلاج ألزهايمر في 2020

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

الرئيس نيوز

"مسار دارفور".. تفاصيل الاتفاق بين حكومة السودان والجبهة الثورية

وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين وأسرهم

وزير الداخلية يوجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى قبل احتفالات رأس السنة

بدء التشغيل الفعلى للربط الكهربائى بين مصر والسودان 12 يناير المقبل

منوعات

إنقاذ سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض فى سيناء

الشتاء لا يحمي طعامك.. حافظي عليه بهذه الطرق

50 ألف دولار وشرط وحيد لشراء قصر تاريخي بنيويورك

في هذا البلد.. يرصفون الطرق باستخدام «علب الحليب»

كشكول

منع دخول مرتدي البنطلونات المقطعة والشورت والسلاسل جامعة جنوب الوادي

"الكردي" يكرم مدرب فريق الكاراتيه بعد حصد بطولة العالم للشباب

انفوجراف.. أهداف جامعة الجلالة الاستراتيجية

«تعليم الدقهلية» تنهى استعداداتها للامتحانات

إسلام سياسي

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

2000 دولار للمقاتل.. وصول 300 مسلح موالين لتركيا إلى ليبيا

17 قتيلا فى اشتباكات للجيش مع "طالبان" بأفغانستان

البرلمان الليبي يحذر تركيا من التدخل العسكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

دار الصحفى تصدر «رسائل» هند محمد

رمسيس وعبدالمنعم رياض والجيزة.. أبرز نقاط انطلاق سيارة معرض الكتاب

«أشباه الأحباء» رواية لدار الزيات بمعرض الكتاب

«فرع التفوق» غلق باب الترشح لجائزة الدولة.. الثلاثاء

صفحتنا ع الفيس بوك