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محافظات

الإسكندرية تودع "الفيضة الصغرى" وتستقبل نوة "الميلاد"

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:40 م
الإسكندرية
الإسكندرية
هبه عويضه
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ودعت الإسكندرية، نوة الفيضة الصغرى والتي ضربت المحافظة الساحلية وأدت لأمطار غزيرة ورياح شديدة مع انخفاض في درجة الحرارة، ليسود طقس معتدل ومشمس اليوم، مع ارتفاع نسبي في درجة الحرارة.

وتستعد محافظة الإسكندرية خلال الـ24ساعة القادمة لاستقبال " نوة الميلاد" والتي من المتوقع أن تضرب الثغر بداية من غدٍ الإثنين حسب توقعات هيئة الأرصاد.

نوة عيد الميلاد

سميت نوة عيد الميلاد بهذا الاسم لأنها تأتي بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، حيث تهب خلالها رياح غربية شديدة الأمطار وتستمر ليومين فقط، لتتبعها نوة رأس السنة برياح غربية مصحوبة بسقوط أمطار وتستمر لمدة 4 أيام، وسميت بهذا الاسم لأنها تأتي في مطلع العام الجديد.


الاستعداد للنوات

رفع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وذلك منذ بدء نوة الفيضة الصغرى مرورًا بالنوات التي تليها.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة خلال النوات، مع المتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية. منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

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