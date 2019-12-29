تجديد حبس مسئول بنزينة استولى على وقود بـ615 ألف جنيه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس مسئول محطة وقود سيارات، استولى على كميات من البنزين والسولار بقيمة 615 ألف جنيه بالتجمع الخامس، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن محطة وقود لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لتجميعه (45000) لتر "بنزين 92"، (20000) لتر "سولار"، (15000) لتر "بنزين 95" لبيعها بأزيد من السعر الرسمى في السوق السوداء، مستفيدًا من فارق الأسعار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وقُدرت الكميات بإجمالى مبالغ (615500) جنيه تقريبًا.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام جددها قاضي المعارضات.