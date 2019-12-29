حبس سائق «أوبر» ونجل شقيقه بتهمة خطف طالبتين في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بحبس سائق "أوبر" وابن شقيقه لاتهامهما بخطف طالبتين لسرقتهما، والشروع في قتلهما بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كان بلاغ قد ورد إلى قسم شرطة التجمع الأول من الطالبة «ر أ ص ح، 17 سنة»، والطالبة «ه م ح و،17 سنة»، بأنهما طلبتا سيارة من شركة أوبر، بغرض التوصيل من منطقة "كايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس"، إلى منطقة المطاعم والسوبر ماركت بالتجمع الأول.



وحضر السائق «ي م ع ا، 42 سنة» بالسيارة ماركة «هيوانداي النترا ( ف 69)»، واستقلت الطالبتان السيارة بغرض التوصيل، وأثناء الرحلة وبالأخص بدائرة التجمع الأول بمنطقة مدارس نرمين إسماعيل، ألغى السائق الرحلة من خلال الألبلكيشن موبايل، وتوقف ونزل من السيارة بداعي تعطلها والنزول للكشف عن إطار السيارة الخلفي، وفوجئت الطالبتان بالسائق يُخرج شخصا آخر من شنطة السيارة.



ودخل السائق ومعاونه للسيارة من خلال الكنبة الخلفية وهددا الطالبتين بمطواة "قرن غزال" بغرض سرقة الموبايلات والمتعلقات ومبلغ مالي 450 جنيهًا، وأثناء محاولة إحدى الطالبتين المقاومة طعنها أحد المتهمين في ظهرها بسلاح أبيض "مطواة"، وألقيا الطالبتين من السيارة واستوليا على المسروقات وفرا هاربين.



وعلى الفور، وبناءً على تعليمات اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو إبراهيم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدى مفتش المباحث، بقيادة المقدم تامر عبدالشافي رئيس المباحث، وبمعاونة الرائد محمد حلمي، والنقيب هشام عبدالخالق، والنقيب عمرو المغربل.



ومن خلال فحص كاميرات المراقبة واستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد السيارة ونوعها ولونها وخط سيرها، وتم ضبط المتهمين وهما السائق، مقيم بالمرج، ونجل شقيقه «م ا م، 19 سنة»، مقيم بالمرج، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين بالمضبوطات على النيابة العامة.