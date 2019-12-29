ضبط 16 متهمًا بالاعتداء على أتوبيسات النادى المصرى بدمياط

تمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن دمياط من القبض على 16 من الشباب في قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، لاتهامهم بالاعتداء على أتوبيسات تقل جماهير من النادي المصري البورسعيدي، كانت في طريقها إلى الإسكندرية لمتابعة مباراة المصري وبيراميدز، في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، مما أسفر عن تحطيم زجاج أتوبيس.



وانتقل الى موقع المشاجرة اللواء إسماعيل حسين، مدير أمن دمياط، وتمت السيطرة على الوضع وتم تأمين الجماهير حتى خروجهم من حدود دمياط بالقرب من مدينة جمصة.



وتم التحفظ على المتهمين بمركز شرطة دمياط، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.