ماذا قدمت هيئة المعارض في 2019؟ (إنفوجراف)

تنشر "الدستور" أبرز قرارات الهيئة العامة للمعارض التابعة لوزارة التجارة والصناعة خلال 2019 في الأنفوجراف التالي:



إقامة دورات تدريبية (داخلية وخارجية) لعدد من موظفي الهيئة. وعمل ترخيص للشركات المشاركة وحفلة واحدة لإقامة المعارض داخل مصر في معارض خارجية في عدد 13 دولة. والتعاقد مع إحدى شركات المقاولات المصرية لتطوير ثلاث قاعات مؤتمرات بالهيئة. وتنظيم الدورة الأولى لمعرض "إجازة نصف العام" بمشاركة منتجات 12 محافظة شملت المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات وصناعات يدوية وحرفية وصناعات غذائية وكيماوية وأجهزة كهربائية. وضع استراتيجية تسويقية للهيئة لمدة 3 أعوام تبدأ من العام المالي 2019 2020 وتنتهي في 2021 2022 تنظيم فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي، على مساحة 28 ألف متر مربع بمشاركة 300 شركة محلية وأجنبية يمثلون 6 دول.