دار الصحفى تصدر «رسائل» هند محمد

صدر حديثًا عن دار الصحفى للنشر والتوزيع كتاب تحت عنوان "رسائل" للكاتبة الشابة هند محمد، هو الثالث لها بعد مجموعتها القصصية "قلبى لرجل وقف خلفه الرجال"، و"يوم اليتيم".



يتناول الكتاب مجموعة من الرسائل، تضم عدة عناوين منها "قدر قيمة الحياة، لا تندم يا إنسان، الغربة، ذكريات العام القادم، النجاح، الحضور الحقيقى، الصديق، واحد منا، بين اليأس والأمل، أنا إنسان، لا تغلق النقاش، دائما ينتصر الحب، وغيرها الكثير".



ومن رسائل الكتاب "ارزع ستحصد! ازرع الخير دائما ستحصده.. ازرعه فى أولادك، فإن رحلت خلدوا ذكراك، ازرعه فى عملك ستحصده ولو بعد حين، ولا تأبه لغفلة الجاهلين الذين يظنون أن طول الوقت تعنى اندثارك، فقد يحيطك رضى الرحمن لتجد حصاد زرعك، ازرعه فى مقربين محبين لشخصك لا لمكانتك العملية أو الاجتماعية، ستجدهم بجوارك فى كل أزماتك وشدائدك، ازرعه بحق فى اختيار شريك حياتك، ستجده فى صيانة كرامتك وعرضك وسيرتك الطيبة، ازرع يا بن آدم الخير ولا تزرع شرًا، واجعل فؤادك عامرًا بحب الرحمن، ازرع ما تزرع فستحصد نتاجه على مر الزمان".



كما جاءت فى رسالة أخرى"آخر الزمن الجميل أن تظل متذكرًا لفضل من ساعدك يومًا بعد فضل الرحمن عليك، آخر الزمن الجميل أن تظل مدينًا له بالجميل، الزمن الجميل أن ترفض مصلحتك إذا شعرت بالإهانة، فكرامة الإنسان جزء من شخصيته، من حافظ عليها صانته، ومن أهدرها أهانته، فلا تنحن وتهدرها، آخر الزمن الجميل الوفاء، الإخلاص، الحب مهما تغيرت الأقدار، فالرحمن سبحانه وتعالى عنده خير الجزاء".



وفى رسالة "فى مفترق الطرق".. بين طيات الماضى الزمان وحاضره، نمضى بالأحداث لنجدها تتكرر، ولكن ها نحن البشر قد تغيرنا، فأنا اليوم قد تغيرت لا أستطيع أن أكون كما كنت بالماضى، فقد يخطئ البعض عندما يظن أن عامل الزمان يتوقف على الأشخاص.