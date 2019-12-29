تجديد حبس تاجر نقد أجنبي في التجمع الخامس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، حبس شخص يتاجر بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون، في التجمع الخامس، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكانت أجهزة الأمن بقسم شرطة التجمع الخامس تمكنت من القبض على شخص لاتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.



وأكدت المعلومات والتحريات الأولية أن المتهم "محمود. م" 33 سنة، يمارس نشاطًا غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه أثناء ممارسته نشاطه بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وعثر بحوزته على 20 ألف دولار أمريكي، و35 ألف جنيه مصري، وهاتف محمول.