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فن

بإيرادات 8 ملايين جنيه.. «الفلوس» يحتل المركز الأول

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:47 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تشهد دور العرض السينمائي حالة من الرواج الفني خلال أيام الأعياد والكريسماس، حيث تتنافس على كعكة الإيرادات عدد من الأفلام القديمة والجديدة، على رأسها فيلم «الفلوس» لتامر حسني، الذي احتل المركز الأول، بإيرادات بلغت مليون و308 آلاف جنيه أمس لتصل إجمالي إيراداته في 4 أيام 8 ملايين ونصف داخل مصر و30 مليون في جميع سينمات الوطن العربي ليصل إجمالي الإيرادات إلى 38 مليون ونصف عربيًا.

يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".

بينما احتل المركز الثانى فيلم "ولاد رزق" وحقق 10آلاف و131 جنيه، فيما احتل المركز الثالث فيلم الرعب "بيت سِت" بعد تحقيقه 9 آلاف و730 جنيهًا، وجاء فى المركز الرابع فيلم "استدعاء ولى أمر" بإيرادات بلغت 2935 جنيهًا وحقق فيلم "انت حبيبى وبس" إيرادات 2090 جنيهًا ليقبع فى المركز الخامس وبلغت إيرادات فيلم "خيال مآتة" 1765 جنيهًا ليحتل المركز السادس فى قائمة إيرادات أمس أما فيلم "الكنز" فلم يحقق أي إيرادات تذكر.

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