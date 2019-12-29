الأنبا هدرا يترأس تسبحة كيهك بكنيسة العذراء في أسوان

ترأس الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان بصلاة تسبحة كيهك بكنيسة القديسة العذراء مريم أسوان.



كما ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي وتدشين أواني مذبح جديدة للخدمة بالكنيسة ذاتها، وذلك بحضور عدد من كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة.



وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.