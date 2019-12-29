البابا فرنسيس يدين الهجوم الإرهابي في «مقديشو»

أدان البابا فرنسيس التفجير الذي وقع في العاصمة الصومالية "مقديشو"، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، واصفًا إياه بالهجوم الإرهابي المريع.



ودعا بابا الفاتيكان- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد- إلى الصلاة من أجل عشرات الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم جراء الهجوم بشاحنة مفخخة، الذي وقع أمس عند نقطة تفتيش أمنية مزدحمة في "مقديشو".



يُذكر أن 79 شخصًا لقوا مصرعهم وأُصيب 125 آخرون جراء الهجوم الذي يعتبر الهجوم الأسوأ في "مقديشو" منذ أكثر من عامين، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن التفجير، إلا أن الرئيس الصومالي ألقى باللائمة على حركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.