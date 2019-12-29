تشكيل لجنة لحل النزاعات القائمة بين البنوك والمصانع

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتماعًا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وتوصل المستثمرون، خلال الاجتماع، لتشكيل لجنة مع البنك المركزي لحل النزاعات القائمة بين البنوك والمصانع.



وأكد الاتحاد أن موعد تأسيس اللجنة سيتم تحديده قريبًا، لافتًا أن محافظ البنك المركزي أصدر تعليمات إلى بعض البنوك لحل كل المشاكل المتعلقة بالمصانع.



وأشار الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن البنك المركزي سيتدخل فورًا لحل كل المشاكل والنزاعات بين البنوك والمصنعين، خاصة المصانع العاملة فى مصر، بالإضافة إلى تواصل البنك المركزي مع البنوك للتوصل إلى توافق لحل المشكلات ووقف كل النزاعات القضائية.