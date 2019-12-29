-
الأحد 29 ديسمبر 2019 الموافق 03 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهم بقتل عامل أخذًا بالثأر بمدينة بدر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:36 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
طباعة
قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل عامل بسبب الثأر، بمساعدة 3 أشخاص آخرين، في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بطريق جنيفة بدائرة القسم، تلاحظ لهم أربعة أشخاص مستقلين سيارة ماركة نيسان صني فضي اللون، يلقون أحد الأشخاص بجانب الطريق، وفور مشاهدتهم القوات قاموا بالعدو، إلى أن تمكنت القوة الأمنية من ضبط أحدهم ويدعى "منصور م" 47 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين عليه آثار دماء" وحبل أبيض اللون.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى "عباس م" 20 سنة، عامل بالعاصمة الإدارية، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بأنه قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وأضاف بأنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بينه والمجني عليه لسابقة قتل والد المجني عليه ويدعى "محمد ع م" صاحب سوبر ماركت، نجل شقيق المتهم ويدعى "أشرف. ا. ا" صاحب سوبر ماركت، بسبب خلافات فيما بينهما حول العمل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1632 لسنة 2019م إداري مركز المنشأة بسوهاج بتاريخ 21-4-2019، وعقب علمه بمكان تواجد المجني عليه استعان بباقي المتهمين واستدرجوه من محل عمله ووثقوه باستخدام الحبل المضبوط وتعدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته وكانوا في سبيلهم للتخلص منه بمكان الضبط.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

مدحت العدل: النبي أعظم متمرد في التاريخ

منذ حوالي 21 ساعة

ما لا يعرفه أحد عن «ثومة».. آخر العازفين فى فرقة أم كلثوم يكشف «أسرار الست»

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الثلاثاء والأربعاء إجازة رسمية بالبنوك

منذ حوالي 20 ساعة

الباز: لقاء الرئيس بكبار المسئولين اليوم يشبه "اجتماع حرب"

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي على بلاتينوم بثنائية نظيفة

image description

مجلس مدينة سيوة يبدأ تمهيد الطرق الداخلية (صور)

image description

حياتك تهمنا.. "لا للانتحار" في ندوة تثقيفية بمسرح طنطا

image description

ضبط لودر ومعدات بناء وإشغالات طريق لـ4 مقاهٍ بمطروح

image description

حملات مكبرة لسحب مكبرات الصوت من الباعة الجائلين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

مجهولون يعتدون على «جماهير المصرى» فى دمياط

«فضيحة أردوغان فى ليبيا» تتصدر «تويتر»

وفاة 6 سياح من مصابى حافلتى السويس

قبول طلبات التعيين بوظيفة «معاون نيابة» دفعة 2019

أيام زمان

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

قصة دخول يوسف إدريس مستشفى الأمراض العقلية

هؤلاء الفنانون تعرضوا للهجوم بسبب أدوارهم

نجم الساعة

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

الصحة

عقار صيني جديد لعلاج ألزهايمر في 2020

إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

مصل فيروس الورم الحليمي يمنع الإصابة بالعدوى

احذرى.. 5 أطعمة قد تتحول إلى سامة

الرئيس نيوز

وزير الدفاع يتفقد الكلية الحربية ويلتقي الطلبة المستجدين وأسرهم

وزير الداخلية يوجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى قبل احتفالات رأس السنة

بدء التشغيل الفعلى للربط الكهربائى بين مصر والسودان 12 يناير المقبل

التضامن تبدأ تلقى تظلمات المستبعدين من تكافل وكرامة إلكترونيا

منوعات

الشتاء لا يحمي طعامك.. حافظي عليه بهذه الطرق

موجة برد تقتل 50 فى بنجلادش

الأظافر اللامعة.. أحدث موضة في رأس السنة 2020 (صور)

دراسة: شاشات الأنظمة الإلكترونية بالسيارات تشتت تركيز السائقين

كشكول

بالصور.. مديرية تعليم القاهرة تتسلم " تابلت " أولي ثانوي

تنبيه مهم للمُعلمين المرشحين للترقي "مستند"

20 خطأ لغوياً في امتحان الحاسب الآلي بـ"زراعة المنوفية"

رئيس جامعة بني سويف يستعرض إنجازات إدارة المجلات

إسلام سياسي

"جرائم أردوغان في ليبيا" تتصدر "تويتر"

2000 دولار للمقاتل.. وصول 300 مسلح موالين لتركيا إلى ليبيا

17 قتيلا فى اشتباكات للجيش مع "طالبان" بأفغانستان

البرلمان الليبي يحذر تركيا من التدخل العسكري

مقالات الرأي
ماجد حبته
مكافحة مكافحة الجرائم الإلكترونية!
د.أحمد الخميسى
عام جديد مع الأمل
ماجد حبته
البابا.. ووكالة «الهبد» الفرنسية!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى
المزيد

الثقافة

دار الصحفى تصدر «رسائل» هند محمد

رمسيس وعبدالمنعم رياض والجيزة.. أبرز نقاط انطلاق سيارة معرض الكتاب

«فرع التفوق» غلق باب الترشح لجائزة الدولة.. الثلاثاء

«الثقافة السينمائية» يعرض فيلمًا أمريكيًا حصد 4 جوائز أوسكار

صفحتنا ع الفيس بوك