حبس المتهم بقتل عامل أخذًا بالثأر بمدينة بدر

قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، اليوم الأحد، حبس المتهم بقتل عامل بسبب الثأر، بمساعدة 3 أشخاص آخرين، في مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بطريق جنيفة بدائرة القسم، تلاحظ لهم أربعة أشخاص مستقلين سيارة ماركة نيسان صني فضي اللون، يلقون أحد الأشخاص بجانب الطريق، وفور مشاهدتهم القوات قاموا بالعدو، إلى أن تمكنت القوة الأمنية من ضبط أحدهم ويدعى "منصور م" 47 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين عليه آثار دماء" وحبل أبيض اللون.



وتبين أن الجثة لشخص يدعى "عباس م" 20 سنة، عامل بالعاصمة الإدارية، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بأنه قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.



وأضاف بأنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بينه والمجني عليه لسابقة قتل والد المجني عليه ويدعى "محمد ع م" صاحب سوبر ماركت، نجل شقيق المتهم ويدعى "أشرف. ا. ا" صاحب سوبر ماركت، بسبب خلافات فيما بينهما حول العمل، والمحرر بشأنها المحضر رقم 1632 لسنة 2019م إداري مركز المنشأة بسوهاج بتاريخ 21-4-2019، وعقب علمه بمكان تواجد المجني عليه استعان بباقي المتهمين واستدرجوه من محل عمله ووثقوه باستخدام الحبل المضبوط وتعدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته وكانوا في سبيلهم للتخلص منه بمكان الضبط.