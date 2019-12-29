رمسيس وعبدالمنعم رياض والجيزة.. أبرز نقاط انطلاق سيارة معرض الكتاب

أجرت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، خلال الفترة الماضية عدة اجتماعات مع هيئة النقل العام والسرفيس ومحافظة القاهرة، لإنهاء الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتوفير كل المواصلات إلى المعرض.



وتم الاتفاق على تحديد الميادين العامة لتكون نقطة ارتكاز المواصلات المتجهة إلى معرض القاهرة في التجمع الخامس، مثل ميدان رمسيس وعبدالمنعم رياض والجيزة والسيدة عائشة والسيدة نفيسة، وغيرها من الميدان الكبرى، إلى جانب مواصلات يتم توفيرها من مقر المعرض القديم بمدينة نصر والعباسية.



وكذلك سيتم توفير مواصلات من موقف السلام، وأكد مصدر من داخل الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات أخرى بين الأطراف السابقة لإضافة نقاط انطلاق جديدة للسيارات إلى المعرض، وتحديد تعريفة الركوب حتى لا تحدث أزمات بين الركاب والسائقين، أو يحدث خلاف على التعريفة.



وقال المصدر أنه ستكون هناك رقابة شديدة من قبل هيئة السرفيس على السائقين، حتى لا يرفعوا سعر التعريفة المقرر تحديدها على المواطنين أو استغلالهم، وأشار إلى أن محافظة القاهرة تقدم كل التسهيلات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حتى يخرج في صورة تليق باسم مصر بين دول العالم، ويخرج المعرض بشكل جيد مثلما حدث في دورته السابقة.